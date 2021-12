Indie World: Das sind alle Highlights und Ankündigungen der Dezember-Ausgabe

Am frühen Abend des 15. Dezember strahlte Nintendo eine neue Ausgabe der beliebten „Indie World“ aus. Ohne den Finger zu tief in die Wunde zu stecken: Nein, es gab keine Neuigkeiten zu Hollow Knight: Silksong.

Dafür erscheint das bisher nur für PCs angekündigte rundenbasierte RPG Sea of Stars auch für Nintendo Switch. Allerdings erst Ende 2022. Das Puzzle-Adventure Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses wurde ebenfalls neu für Switch angekündigt.

Afterlove EP, eine Mischung aus Datin-Sim, Rhythmus-Spiel und Adventure wird neben PS4 und PCs auch für Switch erscheinen. Mit Loco Motive gibt es ein klassisches Point-n-Click-Adventure. Es ist der Debüt-Titel von Robust Games. Publisher ist Chucklefish.

Auf das Action-RPG Dungeon Munchies müsst ihr nicht mehr warten. Es ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar. Fangt Monster. Kocht und esst sie. Lecker! Mit Figment 2: Creed Valley erwartet Figment-Fans im Februar eine Fortsetzung.

OlliOlli World darf bei keiner Indie-Show fehlen, ob nun von Nintendo oder Xbox. Am 8. Februar 2022 geht es in die Half-Pipe. Let’s Play! Oink Games klingt wie ein seltsamer Stream eines Youtubers, ist aber eine Sammlung von Brettspielen.

Endling – Extinction is Forever klingt ziemlich endgültig. Es liegt an euch: Haltet als letzte Fuchsmutter eure Junge am Leben und erreicht den einzigen Ort, an dem Menschen ihnen nicht schaden können. Beat’em-Up-Fans freuen sich auf River City Girls 2, das uns schon zur Tokyo Game Show präsentiert wurde. Bei der Indie World bekam es erneut einen Auftritt. Die Veröffentlichung wurde auf Sommer 2022 eingegrenzt.

Mit einem schnellen Trailer-Schnitt stellte man dann noch Parkasaurus, Don’t Starve Together, Baby Storm, Grime, Gerda: A Flame in Winter, Timelie, Behind the Frame: Das schönste Bild und schließlich Chicory: A Colorful Tale vor. Letzteres ist ab sofort für Switch verfügbar.

Und als man verkündete, dass es das heute war… „oder auch nicht“, hofften wohl viele auf Silksong. Und wurden zumindest diesbezüglich enttäuscht. Omori durfte den Abschluss bilden. Das Spiel wird auch für Xbox und PlayStation erscheinen, für Steam ist es schon erhältlich.

Welches war euer Indie-Highlight der Show?

Die gesamte Indie World vom 15. Dezember

