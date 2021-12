Granblue Fantasy: Versus erhält morgen zwei neue Kämpfer

Beim Granblue Fantasy Fes 2021 gab es auch Neuigkeiten zum Fighting-Game Granblue Fantasy: Versus. Am morgigen 14. Dezember sind mit Vira und Avatar Belial gleich zwei neue Charaktere verfügbar. Viras Auftritt war schon länger bekannt, Avatar Belial hatte man als zusätzliche Überraschung parat.

Während Vira am besten aus mittlerer Distanz angreift, verbraucht Avatar Belial seine eigenen Lebenspunkte, um Schaden auszuteilen. Da seine Defensive zudem schlecht ist, ist er zum Angriff gezwungen. Was die beiden im Kampf draufhaben, zeigt euch ein neuer Trailer.

Neue Editionen

Cygames kündigte auch neue Editionen für Neueinsteiger an. Mit der Legendary Edition (digital 14. Dezember 2021, physisch 3. März 2022) gibt es ein Komplettpaket mit den elf Recken aus den beiden Character Passes sowie Vira und Avatar Belial. An denselben Daten gibt es das Grundspiel ebenfalls in der verbilligten Value Edition.

Ab sofort könnt ihr außerdem bei einer Umfrage mitmachen, welche euch nach weiteren Charakter-Wünschen fragt. Man ist also offenbar noch lange nicht fertig mit neuen Inhalten. Das unterstreichen auch die geplanten Updates bis Sommer 2022.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bietet. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März 2020 verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

Vira und Avatar Belial im Trailer

