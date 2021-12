Final Fantasy XIV: Sia sing „Fly Me to the Moon“ anlässlich der Veröffentlichung von Endwalker

Zur Feier der Veröffentlichung von Final Fantasy XIV: Endwalker hat sich Square Enix eine besondere Zusammenarbeit ausgedacht. Man engagierte die berühmte Sia für ein Musikvideo zum Spiel.

Die neunfach Grammy-nominierte Künstlerin erschuf zusammen mit Square Enix eine eigene Interpretation von „Fly Me to the Moon“. Das dazugehörige Musikvideo ist für Fans eine Reise durch die letzten Jahre.

Kurz vor der Veröffentlichung verkündet Square Enix außerdem, dass Final Fantasy XIV auf nun 25 Millionen registrierte SpielerInnen weltweit zurückblicken kann.

Fans finden das Musikvideo nachfolgend, den Song gibt es auch bei digitalen Streaming-Diensten wie Spotify, iTunes, Amazon Music und vielen anderen.

Nach einer Verschiebung erscheint Final Fantasy XIV: Endwalker am 7. Dezember 2021. Der Early-Access ist ab heute zugänglich. Die Patches 6.01 und 6.05 sollen am 21. Dezember respektive am 4. Januar 2022 erscheinen.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix