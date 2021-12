Falcom kündigt The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- an

Falcom lässt zum Jahresende verlauten, wie es in Japan mit der Trails-Reihe weitergeht. So erreichte uns die Meldung, dass der neue Ableger The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- im Herbst 2022 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen soll. Mehr als zwei erste Bilder gibt es heute noch nicht, dafür einige Informationen, welche ihr im Folgenden findet.

Man baut auf dem Prequel auf

Was niemanden erstaunen dürfte: Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, welches am 30. September 2021 in Japan erschienen und noch nicht für den Westen angekündigt ist. Dafür geht es hierzulande mit anderen Ablegern der Trails-Reihe voran.

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück. Eine weitere Parallele: Kuro no Kiseki wurde auf den Tag genau vor einem Jahr angekündigt.

Geschichte

Auch die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Armata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

Auch Van Arkride ist in die Ermittlungen involviert. Ebenso Agnès Claudel, welche immer noch dem Vermächtnis ihres Urgroßvaters nachgeht, ist verwickelt.

Die ersten Bilder zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom