Elden Ring: Pre-Load-Start bekannt und vor der Größe des Spiels müsst ihr euch nicht fürchten

Der Pre-Load von Videospielen, auch wenn ihr ihn vielleicht nicht nutzt, wird immer sinnvoller. Sehr viele SpielerInnen kaufen ihre Spiele nur noch digital und manche Spiele sind sehr beliebt.

Darüber hinaus sind einige Spiele auch noch um die 100 GB schwer. Das führt zum Launch bei SpielerInnen und Servern zu Problemen. Zuletzt gab es Zoff, weil Halo Infinite auf Xbox keinen Pre-Load bot.

Elden Ring, das ähnlich beliebt sein dürfte wie Halo Infinite, wird einen Pre-Load bieten. Das Datum dazu ist nun bekannt und ihr müsst euch auch nicht vor der Größe des Spiels fürchten. Ab dem 23. Februar 2022 könnt ihr die 44,472 GB herunterladen, um pünktlich am 25. Februar 2022 loszulegen.

Das haben die Dataminer von PlayStation Game Size herausgefunden, wie Eurogamer berichtet. Dazu kommt möglicherweise noch ein Day-One-Patch, aber der dürfte das Spiel auch nicht über 50 GB bringen.

Kürzlich veröffentlichten FromSoftware und Bandai Namco zu The Game Awards einen neuen Story-Trailer. Es ist wohl alles, was FromSoftware-Fans wissen müssen, nachdem sie vor einigen Tagen schon ausführliches Gameplay sehen durften oder gar selbst am Network-Test teilgenommen haben.

Gesprochen wird das Video übrigens auch von der Erzählerin, die ihr im Spiel hören werdet. Am 25. Februar 2022 dürft ihr in die neue FromSoftware-Welt eintauchen. Ihr könnt euch Elden Ring hier bei Amazon vorbestellen*.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware