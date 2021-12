Edge of Eternity: Das Spiel von Oldschool-JRPG-Fans erscheint im Februar auch für Switch

Seit dem 8. Juni ist das „Indie-JRPG“ Edge of Eternity nach zwei Jahren im Early-Access bei Steam erhältlich. Die Konsolen-Veröffentlichungen wurde rechtzeitig auf das kommende Jahr verschoben. Nun nennt man uns mit dem 10. Februar 2022 doch noch einen konkreten Termin.

Edge of Eternity erscheint dann für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series (auch im Game Pass) und neu ist, dass es auch eine Nintendo-Switch-Version geben wird. Eine Cloud-Version des Spiels folgt am 23. Februar für Nintendos Konsole.

Die neuen Konsolenversionen sollen vom Feedback profitieren, das es zum Steam-Release von den SpielerInnen gab. Nicht zuletzt plant man auch noch neue Features wie eine Nekaroo-Farm und -Zucht, neue Spielinhalte, weitere Quests und Skins, Verbesserungen zum Mod Kit sowie Gameplay-Neuerungen

Entwickelt von Oldschool-JRPG-Fans

Entwickelt wurde Edge of Eternity von Midgar Studio, ein kleines Team aus 13 EntwicklerInnen im Süden Frankreichs. Allesamt sind nach eigenen Worten große Fans von Oldschool-JRPGs. Noch deutlich mehr JRPG-Erfahrung als die EntwicklerInnen hat Yasunori Mitsuda. Der Komponist (Chrono Trigger, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles) steuert den Soundtrack zu Edge of Eternity bei.

In Edge of Eternity folgen Spieler der Geschichte von Daryon und Selene bei ihrer Mission eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens “Die Zersetzung” zu finden, während sie mitreißende rundenbasierte Kämpfe und eine epische Geschichte erleben.

Seht nachfolgend einen neuen Trailer.

Bildmaterial: Edge of Eternity, Dear Villagers, Midgar Studio