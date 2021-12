Das war… Kalenderwoche 48/2021

Weitere Aufregung rund um Chrono Cross, neue Informationen zu Stranger of Paradise, der fünfte Geburtstag von Final Fantasy XV sowie eine Umfrage zu Tales of machten in den letzten Tagen Schlagzeilen. Nach dem Block mit den Videos der Woche haben wir schließlich noch ein Review sowie die Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Schlagzeilen rund um Chrono Cross reisen einfach nicht ab. Inmitten um die Remaster-Gerüchte gab es einen neuen Teaser, welcher sich tatsächlich als Kollaboration mit Another Eden: The Cat Beyond Time and Space (PC, Mobil) herausstellte. Man hält sich jedenfalls im Gespräch.

Square Enix bereitet derzeit die Veröffentlichung von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) vor. Zuletzt gab es weitere Informationen zur Geschichte und den Charakteren. Zudem feierte man den fünften Geburtstag von Final Fantasy XV (PS4, Xbox One, PC). Ein Spiel, welches immer wieder Kontroversen auslöste und eine komplizierte Entwicklung hatte.

Bandai Namco betreibt hingegen ein wenig Marktforschung. Zu Tales of führt man aktuell eine Umfrage durch. Dabei geht es um Remaster, Lokalisierungen sowie alternative Genres für Spin-offs. Darfs in Zukunft vielleicht auch mal ein Souls-like oder ein MMORPG sein?

Die Danganronpa-Macher haben mit dem „Dark Fantasy Mystery“-Spiel Enigma Archives: RAIN CODE ein neues Projekt enthüllt. Dieses kommt auch in den Westen, Plattformen nannte man hingegen noch nicht. Eine weitere Neuankündigung ist die Horror-Visual-Novel Apathy: Narugami Gakuen Nana Fushigi (Switch). Diese soll im Sommer in Japan erscheinen. Auch zwei Launchtrailer haben wir für euch. Diese stellen euch die Kampagne von Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series, PC) sowie Solar Ash (PS4, PS5, PC), das neue Projekt von Heart Machine, vor.



Offiziell ist inzwischen die Switch-Umsetzung von .hack//G.U. Last Recode. Hierzulande soll die Veröffentlichung am 11. März 2022 erfolgen. Aus Japan erreichte uns der erste Charakter-Trailer zu Triangle Strategy (Switch). Mit einer musikalischen Kollaboration ging die Erweiterung Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC) an den Start. Die verschiedenen Gameplay-Systeme stellte uns Koei Tecmo aus Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) vor. Die nächsten drei Charakter-Vorstellungen gab es zum kommenden Fighter DNF Duel. In entsprechenden Videos sahen wir der Reihe nach Inquisitor, Grappler und Striker.

Nach zehn Jahren überraschte uns die Ankündigung einer Erweiterung zu Kingdoms of Amalur (PS4, Switch, Xbox One, PC). In der nächsten Woche erscheinen die Neuauflagen Monster Rancher 1 & 2 DX (Switch, PC, Mobil). Alle Käuferinnen und Käufer dürfen sich dabei auf ein Turnier freuen. Mit kommentierten Gameplay-Eindrücken meldete sich XEL (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zurück. Ebenfalls je einen Trailer gab es zum rasanten Link: The Unleashed Nexus – Restructured Heaven (PS4, PC), zum atmosphärischen Omno (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zur VR-Fortsetzung Moss: Book II (PS4). Ein weiteres Entwicklervideo zu Starfield (Xbox Series, PC) soll euch auf das Next-Gen-RPG einstimmen.

Zur Switch-Portierung von Crystar warf man einen Blick auf die Protagonistin Rei. Weitere Inhalte mit einem neuen Charakter sind zu Ghostrunner (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) unterwegs. In Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) könnt ihr ab sofort auch mit Happy Chaos kämpfen. Alle Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket freuen sich ab nächster Woche auf den Klassiker Paper Mario. Mit einem kurzen Teaser zur Resident-Evil-Serie machte Netflix neugierig. Die fünfte von insgesamt acht Folgen der Kurz-Anime-Reihe Pokémon: Entwicklungen ist inzwischen verfügbar.

Für das einzige Review der Woche von JPGAMES bleiben wir sogleich bei Pokémon. Dabei ging es um das Remake Pokémon Leuchtende Perle (Switch) (zum Testbericht). Die Sinnoh-Abenteuer geben eine tolle Figur ab, aber leider wurde es verpasst, noch einige Schwächen auszubügeln. Einige weitere Quality-of-Life-Anpassungen wären gut gewesen, zudem kommen mit der neuen Steuerung auch neue Fehler hinzu.

Ebenfalls nicht fehlen dürfen unsere Neuerscheinungen im Dezember 2021. Ist zum Jahresende auch etwas für euch mit dabei? Allzu lang ist die Liste zwar nicht, aber im neuen Jahr geht es ja schon bald weiter.