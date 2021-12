Crystar erscheint am 1. April in Europa für Nintendo Switch

NIS America hat bekannt gegeben, dass das Action-RPG Crystar in Europa am 1. April 2022 für Nintendo Switch erscheinen soll. Die Neuerungen in der Switch-Version betreffen 30 DLCs, welche nun bereits integriert sind. Im NISA Europe Online Store gibt es eine Limited Edition. In Japan erscheint die Switch-Version am 24. Februar 2022, in Nordamerika m 29. März.

Crystar erschien ursprünglich in Japan im Oktober 2018 und im Westen im August 2019. Die bisherigen Plattformen sind PlayStation 4 und PC-Steam. Hierzulande übernahm Spike Chunsoft den Vertrieb. Wir hatten die PS4-Version von Crystar getestet.

Aktion Wiederbelebung

Die Handlung von Crystar spielt im Reich der Toten, der sogenannten Vorhölle. Dorthin haben sich die Protagonistin Rei und ihre jüngere Schwester Mirai verirrt. Sichtlich verwirrt, versuchen sie einen Weg zurück in ihre ursprüngliche Welt zu finden, werden jedoch von einer seltsamen Kreatur angegriffen.

Um Mirai zu beschützen, erwacht in Rei eine übernatürliche Kraft, durch die sie das Monster bekämpfen kann. Da sie nicht in der Lage ist diese neu gewonnene Kraft zu kontrollieren, bringt sie im Anschluss ungewollt Mirai um.

Der Teufel flüstert der verzweifelten Rei zu: „Wenn du die Seelen der Toten, die in einer anderen Welt herumwandern, erntest und die Tränen, die du durch das Leid vergießt, opferst, dann kann ich deine Schwester wieder zum Leben erwecken.“ Rei, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihre Schwester zu retten, wird in dieser Geschichte im Kampf ihr Leben riskieren.

Ein neuer Story-Trailer zu Crystar

Bildmaterial: Crystar, FuRyu, Arc System Works, Spike Chunsoft, NIS America / Gemdrops