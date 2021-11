Zelda: Link’s Awakening auf Game & Watch ohne Kondom, aber mit Bikini-Oberteil

Klar, die Geschichte kennt jeder: Im original Game-Boy-Spiel Zelda: Link’s Awakening streut ihr Zauberpulver über einen Elektroblob und bekommt allerhand kuriose Sätze, einst erdacht von Claude M. Moyse, zu lesen. Darunter auch: „NIE OHNE KONDOM!“.

Wunschdenken, denn scheinbar gehts auch ohne. Schon in der DX-Version des Spiels für Game Boy Color wurde diese eigenwillige Übersetzung abgeändert. Doch auf dem neu veröffentlichten Game & Watch: The Legend of Zelda ist bekanntlich das Game-Boy-Original enthalten.

Nintendo hat jedoch ein bisschen Aufwand betrieben und dem Original die DX-Übersetzung spendiert. Auf die kuriosen Antworten des Elektroblob werdet ihr also nicht stoßen.

In der Quest mit der Meerjungfrau hat hingegen das Bikini-Oberteil die Zeiten überstanden. In späteren Versionen des Spiels wurde das Item gegen eine Perlenkette eingetauscht.

Auch Totaka’s Song hat überlebt. Damit wirbt Nintendo sogar in einem Artikel über 10 Geheimnisse in Game & Watch: The Legend of Zelda. Mehr über all diese Easter-Eggs erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Sprüche im Original:

