Xbox Game Pass im November mit dem nächsten First-Party-Highlight und mehr

Es ist Monatsanfang und ihr wisst, was das bedeutet. Hier sind die neuen Games für euren Xbox Game Pass. Highlight der ersten Monatshälfte ist Forza Horizon 5. Xbox hält das Versprechen, First-Party-Games mit Tag eins im Pass zur Verfügung zu stellen. Nach Age of Empires IV und Forza Horizon 5 wird bald auf Halo Infinite folgen.

Die ersten November-Tage halten darüber hinaus u. a. It Takes Two bereit. Außerdem bekommt ihr zur Veröffentlichung der Grand Theft Auto Trilogy das Einzelspiel Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.

Schon bald im Xbox Game Pass:

2. November – Minecraft: Java und Bedrock Editions (PC)

2. November – Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

4. November – It Takes Two (Cloud, Konsole und PC)

4. November – Kill It with Fire (Cloud, Konsole und PC)

9. November – Football Manager 2022 (PC)

9. November – Football Manager Xbox Edition 2022 (Cloud, Konsole und PC)

9. November – Forza Horizon 5 (Cloud, Konsole und PC)

11. November – Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsole)

11. November – One Step from Eden (Konsole und PC)

Trotz aller Investitionen und Anstrengungen ist die Abonnentezahl des Game Pass zuletzt nicht so gestiegen, wie es sich Xbox erhofft hatte. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 stieg die Abonnenten-Zahl lediglich um 37 %. Microsoft hatte hingegen ein Wachstumsziel von 48 % vorgegeben.

Bildmaterial: Forza Horizon, Microsoft, Playground Games