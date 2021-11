The Game Awards 2021: Cyberpunk 2077 hat die Chance auf diese zwei Awards

Geoff Keighley hat die Nominierten für The Game Awards 2021 präsentiert. Ab sofort können Fans für ihre Lieblingsspiele wählen, die dann am 9. Dezember in der Show neben zahlreichen Neuigkeiten und Enthüllungen gekürt werden.

Für den begehrten „Game of the Year“-Award sind Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonaut 2, Ratchet & Clank: Rift Apart sowie Resident Evil Village nominiert. Einige weitere der laut OpenCritic am besten bewerteten Spiele fehlen naturgemäß, denn es können eben nicht alle nominiert werden. Darunter Forza Horizon 5, Monster Hunter Rise oder auch Tales of Arise.

Cyberpunk 2077 in zwei Kategorien nominiert

Auch Cyberpunk 2077 hat eine Chance auf einen Award, das dürfte einige sicher überraschen. Das CD-Projekt-RED-Game legte einen in vielerlei Hinsicht aufsehenerregenden Launch hin und hat die Gelegenheit, das „Beste RPG“ zu werden und das Spiel mit dem „Besten Score und Music“.

Cyberpunk 2077 streitet in dieser Kategorie ausnahmslos mit japanischen Mitbewerbern: Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei V und Tales of Arise stehen hier noch zur Wahl.

Viele japanische Nominierungen

Einige japanische Nominierungen: NieR Replicant ist für „Best Score and Music“ nominiert. Final Fantasy XIV mal wieder als „Best Ongoing“-Spiel. Fantasian von Hironobu Sakaguchi hat die Chance, „Best Mobile Game“ zu werden. Metroid Dread darf Hoffnung haben, neben dem „Game of the Year“ auch das „Best Action / Adventure“ zu sein.

Die Kategorie „Best Family“ wird natürlich von Nintendo dominiert. Der renommierte „Best Debut Indie“-Award könnte an Kena: Bridge of Spirits oder Sable gehen. Und auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Starfield oder die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild? Klangvolle Namen.

