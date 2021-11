Seven Knights 2 ist ab sofort für Mobilgeräte kostenlos erhältlich

Seit dieser Woche ist Seven Knights 2 von Netmarble erhältlich. Ihr könnt euch den Nachfolger zum Mobile-RPG ab sofort kostenlos im App Store und bei Google Play herunterladen.

Der Vorgänger wurde weltweit über 60 Millionen Mal heruntergeladen und Seven Knights 2 feiert in Korea bereits Erfolge. Die App ist zur weltweiten Veröffentlichung in zwölf Sprachen verfügbar, darunter Deutsch.

Seven Knights 2 spielt 20 Jahre nach dem ersten Seven-Knights-Spiel. Die neue Geschichte dreht sich um die Daybreak Mercenaries, angeführt von Lene, der Tochter von Eileene, die im Originalspiel ein Mitglied der Seven Knights ist. Die Daybreak Mercenaries begeben sich auf die Suche nach Rudy, dem letzten Mitglied der Seven Knights, nach einer Reihe von Ereignissen, in die ein mysteriöses Mädchen namens Phiné verwickelt ist.

Spielerisch wird sich Seven Knights 2 am Vorgänger orientieren. Euch soll eine „fesselnde und cineastische Geschichte“ erwarten, die mit zwei Stunden Zwischensequenzen erzählt wird.

Bildmaterial: Seven Knights 2, Netmarble