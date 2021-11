Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: Übersichtstrailer und neuer TV-Spot

Mit großen Schritten naht die Veröffentlichung von Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant. Lange Zeit haben sich Fans die Sinnoh-Remakes gewünscht – nun sind sie bald da. Wie immer im Falle von Pokémon wird man es nicht allen Fans recht machen können.

Aber man versucht es. Was die Sinnoh-Remakes zu bieten haben, darüber klärt der wie immer ausführliche Übersichtstrailer von Nintendo auf. Bisher seht ihr unten nur die japanische Variante. Die westlichen Nintendo-Abteilungen werden ihre Varianten rechtzeitig folgen lassen. Außerdem findet ihr unten einen japanischen TV-Spot.

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Am 19. November 2021 erscheinen die Spiele.

Japanischer Übersichtstrailer:

Japanischer TV-Spot:

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak