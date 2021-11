Pokémon: Dieses lebensgroßes Lucario hilft euch (nicht wirklich) beim Abwaschen

Pokémon-Plüschis in Lebensgröße sind keine Seltenheit. Aber sie gehen fast immer viral, auch weil die Fans so erfahren, wie groß dieses Pokémon eigentlich ist. Das ist natürlich kein Geheimnis, steht ja alles im Pokédex.

Aber die wenigstens studieren die Maßangaben und sind dann doch überrascht, wie groß oder klein ein Pokémon eigentlich im Originalmaßstab ist. Zuletzt gab es ein Enton in Lebensgröße, das die Maße 54×76×80 cm vorweist. Beim Gewicht hat man sich zum Glück nicht an die Realität gehalten. Mit knapp 20 kg wäre Enton nicht mehr so knuddelig.

Auch ein 180 cm langes Wiesenior gibt es bereits. Ebenso wie ein 150 cm langes Flegmon. Wer dachte, ein Flegmon ist etwas für die Couch, der braucht wohl eine etwas größere. Pünktlich zur Weihnachtszeit schiebt The Pokémon Company nun zwei weitere riesige Exemplare nach.

Das lebensgroße Lucario weist der Pokédex mit 120 cm aus und genauso groß ist auch das Plüschtierchen. Für 46.200 Yen, das sind etwa 360 Euro, kann Lucario im Pokémon Center bis zum 16. Dezember vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt erst im Mai 2022.

Lucario besteht zwar zum Großteil aus Polyester und Polyurethanschaum, bringt es aber dennoch auf 4 kg. Schwanz und Gliedmaßen haben Kunststoffteile, sodass Lucario aufgestellt werden kann. Das Ergebnis sind ziemlich kuriose Werbefotos.

Gengar sorgte das letzte Mal mit seiner 170 cm langen Zunge für Aufsehen und auch das neueste Gegnar-Plüsch ist einzigartig. Ein Gegnar-Sofa verkauft Händler Cellutane derzeit in Japan.

Leider liefert dieser auch nicht nach Übersee. Das Gengar-Sofa fasst eine Person und kostet 25.990 Yen, etwa 200 Euro. Also 200 Euro, die ihr lieber für andere Weihnachtsgeschenke ausgeben könnt.

Der Sessel ist aus Urethan und Mikroperlen und Siliconera weiß, dass sich das eher wie ein Sitzsack anfühlt. Übrigens verkauft Cellutane auch eine Reihe weiterer Pokémon-Sofas, darunter zu Ditto und Relaxo. Und das waren dann für heute genug kuriose Pokémon-Plüschis.

