Compile Heart hat eine neue Teaser-Seite eröffnet. Dabei geht es um den nächsten Ableger der Neptunia-Reihe. Auch einen Teaser-Trailer gibt es heute, dieser endet mit den Worten „Sisters, to the next stage“.

Die Ankündigung soll im Famitsu-Magazin der nächsten Woche erfolgen.

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia Sisters, Idea Factory, Compile Heart