Neue Release-Liste: Nintendo gibt Ausblick auf kommende Switch-Games

Nintendo hat im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen wie immer auch eine aktuelle Liste der geplanten neuen Spiele veröffentlicht. Dabei unterscheidet man wie gewohnt nach First-Party-Spielen und Third-Party-Games.

Viel Bewegung gab es auf den Listen nicht. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen: Spiele wie Bayonetta 3, Splatoon 3 und die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild sind weiterhin für das kommende Jahr geplant. Ergänzt von einem neuen Kirby, einem neuen Pokémon, den Remakes der beliebten Advance-Wars-Spiele (wurden kürzlich auf 2022 verschoben) und dem lizenzierten Triangle Strategy ergibt sich schon jetzt ein ziemlich beeindruckendes Bild.

Man kann davon ausgehen, dass Nintendo das Line-up im Jahresverlauf noch ergänzt. Insofern schauen Switch-SpielerInnen einem aufregenden Jahr entgegen. Oder was meint ihr? Wie sieht euer persönlicher Ausblick auf das Jahr 2022 mit der Switch aus?

Kommende First-Party-Games und lizenzierte Spiele:

Shin Megami Tensei V – 11. Dezember 2021

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – 19. November 2021

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 3. Dezember 2021

Pokémon-Legenden: Arceus – 28. Januar 2022

Triangle Strategy – 4. März 2022

Kirby und das Vergessene Land – Frühjahr 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Frühjahr 2022

Splatoon 3 – 2022

Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild – 2022

Bayonetta 3 – 2022

Metroid Prime 4 – TBA

Bei den kommenden Third-Party-Spielen hebt man die Veröffentlichungen von Grand Theft Auto Trilogy, Just Dance 2022, Disco Elysium – The Final Cut, Life is Strange: True Colors oder Wreckfest hervor. Für Japan nennt man außerdem Megaton Musashi, die Danganronpa Trilogy (erscheint im Dezember auch bei uns) sowie die Offline-Version von Dragon Quest (erscheint leider nicht bei uns).

