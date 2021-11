Kojima Productions gründet neue Niederlassung für Filme, TV und Musik

Hideo Kojimas Liebe zu Filmen ist kein Geheimnis und sie lässt sich oft genug auch in seinen Videospielen finden. Laut seinem Twitter-Profil bestehen 70 % seines Körpers aus Filmen. Jetzt kommt er seiner großen Leidenschaft noch ein wenig näher.

Wie Kojima Productions bekannt gibt, wird man in die Bereiche Filme, TV und Musik expandieren. Dafür hat man ein neues Büro mit Sitz in Los Angeles gegründet.

Die neue Abteilung wird vom ehemaligen PlayStation-Geschäftsführer Riley Russell geleitet, der daran arbeiten soll, die Marken von Kojima Productions in Popkultur-Franchises zu verwandeln. Mit anderen Worten: Aus Videospielserien sollen Multimedia-Franchises werden.

Gegenüber GamesIndustry erklärt Russell, dass dazu auch Franchises gehören, die „sich derzeit bei Kojima Productions in der Entwicklung befinden“. Derzeit weiß man nicht, an welchem Spiel Kojima Productions arbeitet. Die Arbeit an Death Stranding ist mit Veröffentlichung des Director’s Cut jedenfalls abgeschlossen.

Im Sommer gab es Medienberichte, wonach Kojima bereits Gespräche mit Norman Reedus über eine Fortsetzung von Death Stranding geführt habe. Erst im Oktober rüttelten Meldungen über ein Silent Hill auf, das bei Kojima Productions entstehen soll. Beide Berichte sind bisher unbestätigt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Kojima Productions