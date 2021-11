Horror-Spiel vom Silent-Hill-Macher: Legendärer Charakter-Designer tritt dem Team bei

Zum Jahreswechsel erreichte Horror-Fans die frohe Kunde, dass Silent-Hill-Macher Keiichiro Toyama gemeinsam mit einigen Branchen-Veteranen das neue Bokeh Game Studio gegründet hat und dort an einem neuen Horror-Spiel arbeitet.

Etwa quartalsweise geben seitdem die Macher Einblicke in ihr neues Projekt. Zuletzt gab uns Concept-Artist Miki Takahashi interessante Einblicke in ihre Arbeit.

Takahashi wurde schon im Sommer als Monster-Designerin des Spiels vorgestellt. Ihre Arbeiten kennen wir unter anderem aus Siren und (manche witzeln ebenfalls gruseligen) Knack. An Siren arbeitete Takahashi bereits mit Toyama.

Heute lernen wir einen weiteren prominenten Entwickler kennen, der am neuen Horror-Spiel arbeitet. Tatsuya Yoshikawa wird als neuer Mitarbeiter vorgestellt. Seine Charakter-Designs kennen wir aus Breath of Fire, Mega Man und Devil May Cry.

Da stellt sich Keiichiro Toyama wirklich ein beeindruckendes Team zusammen. Man darf gespannt sein, wann wir das Spiel endlich kennenlernen.

Das Video bietet englische Untertitel, die ihr aktivieren könnt.

Bildmaterial: Bokeh Game Studio