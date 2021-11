Horizon Forbidden West: Für die Authentizität der Spielwelt sorgt ein eigenes Team

Zuletzt hatte uns Guerrilla Games die Fähigkeiten von Aloy ausgiebig vorgestellt. Es ging um neue Waffen, Werkzeuge und Mechaniken. Danach lernten wir Aloys Gegner besser kennen: die Maschinen. Heute geht es um die Welt, die ihr mit Horizon Forbidden West kennenlernen werdet.

Der Verbotene Westen ist eine weitläufige und tödliche Umgebung. Uralte Ruinen, eindrucksvolle Maschinen und versteckte Bedrohungen erwarten euch. Jedes Detail der Spielwelt soll dabei auf visuelle Art und Weise eine Geschichte erzählen.

Wie man eine glaubwürdige Welt mit Kulturen und vielen Möglichkeiten erschaffen will, erklären die Macher im neuen Beitrag im PlayStation Blog. Hauptaugenmerk liegt darauf, dass alles, was in dieser Welt platziert ist, eine klare Absicht hat.

Jeder Stamm und deren BewohnerInnen haben eine ausgefeilte Hintergrundgeschichte, dazu gehören auch die mysteriösen Tenakth, die im Verbotenen Westen zu Hause sind. Bei Guerrilla Games hat man für die Authentizität der Spielwelt ein eigenes Team erschaffen: das Living-World-Team.

„Wenn man durch den Verbotenen Westen läuft, sollte sich alles so anfühlen, als ob es dort hingehört“, erklärt Espen Sogn, Lead Living World Designer.

„Das Living World-Team bei Guerrilla arbeitet an den Aspekten des Spiels, durch die sich die Spielwelt authentisch und lebendig anfühlt: die Stämme, die Siedlungen und die Menschen darin. Hinter allem, was wir in der Welt platzieren, steht eine Absicht.“

Nach einer Verschiebung erscheint Horizon Forbidden West am 18. Februar 2022. Die Regalla Edition zum Spiel ist allerorts ausverkauft. Die Collector’s Edition bekommt ihr derzeit noch bei Media Markt*. Die Special Edition auch bei Amazon*.

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games