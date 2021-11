Hideo Kojima: Ein Foto vom Set sorgt für Spekulationen zu neuem Videospiel

Wir wissen nicht, woran Hideo Kojima derzeit arbeitet. Aber er dürfte an einem neuen Spiel arbeiten, auch wenn Kojima Productions kürzlich in die Bereiche Film, TV und Musik expandierte.

Der bei Twitter sehr aktive Kojima veröffentlichte nun aber auf ebenjener Plattform ein Foto, das für Spekulationen sorgt. Auf dem Foto sieht man die Arbeiten an einem Set. Kojima kommentiert das Foto selbst: „In letzter Zeit habe ich Plan und Drehbuch überarbeitet und mit allerlei Dingen experimentiert.“

Fans glauben im Vordergrund Norman Reedus zu erkennen. In der Tat passen Frisur und Statur. Aber Vater des Gedankens ist sicherlich auch der Wunsch, den Schauspieler in einem Kojima-Game wiederzusehen.

Reedus verplapperte sich wohl schon mal

Schon im Sommer gab es Medienberichte, wonach Reedus die Gespräche über ein zweites Death Stranding mehr oder wenig bestätigt haben soll. Zwischenzeitlich erschien der Director’s Cut des Spiels.

Auffällig ist auf den ersten Blick auch, dass Geoff Keighley den Tweet von Kojima mit einem „Augen-Smiley“ kommentiert. Keighley ist ausgewiesener Freund von Kojima und es ist durchaus denkbar, dass beide für The Game Awards 2021 wieder etwas planen. Aber Keighley kommentiert oft Tweets mit diesem Smiley. Der Sache sollte also nicht zu viel Bedeutung zugeschrieben werden.

So oder so, Kojima Productions dürfte fleißig an einem neuen Spiel arbeiten. Welches das ist, wird sich zeigen. Schon im Juni 2020, also vor über einem Jahr, hatte Kojima Productions Death Stranding als profitabel bezeichnet. Kojima versicherte damals ebenfalls, dass neue Projekte bereits in Arbeit seien.

Bildmaterial: Kojima Productions