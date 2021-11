Gesellschaftskritik in schwarz-weiß: White Shadows erscheint am 7. Dezember

Publisher Headup Games und das deutsche Entwicklerstudio Monokel haben gemeinsam bekannt gegeben, dass der Schwarz-Weiß-Plattformer White Shadows am 7. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheint.

In einer düsteren Welt voller versklavter Tierwesen geht es um tief verwurzelte gesellschaftliche Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und eine herrschende Klasse. Nach einer weltweiten Katastrophe versucht diese ihre Macht durch Falschmeldungen, Lügen und Gewalt aufrechtzuerhalten.

Als SpielerIn schlüpft ihr nun in die Rolle eines kleinen, verlorenen Rabenmädchens. Sie durchstreift eine Welt, in der die Einwohner davon überzeugt wurden, dass eine Schicht aus weißer Farbe sie vor einer Seuche schützt. Zudem besitzt alles in dieser Welt ihren zugewiesenen Platz. Wer für Unruhe sorgt, wird bestraft.

Bildmaterial: White Shadows, Headup Games, Monokel