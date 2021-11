Final Fantasy VII Remake: Square Enix zeigt zwei Räume, die ihr im Spiel nicht besuchen konntet

Während Fans sehnsüchtig auf den nächsten Teil des Remakes warten und einige von euch vielleicht nach den Black-Friday-Angeboten gerade erst mit Final Fantasy VII Remake anfangen, schmökert Square Enix ein wenig durch Artworks. Und weil man das auf dem offiziellen Twitter-Account macht, haben wir alle etwas davon.

Wir sehen zum Beispiel einige Konzeptartworks von Tseng – und zwar mit kurzen Haaren. Diese Version des Turks hat es freilich nicht ins Spiel geschafft. Ebenso wie zwei Räume, die ihr bestimmt gerne besucht hättet.

Man veröffentlichte nämlich Artworks von den Räumen von Biggs und Wedge. Man lässt offen, welcher Raum zu wem gehört, aber natürlich ist es nicht schwer, den Raum mit den Katzen schließlich Wedge zuzuordnen.

Diese Räume haben es nicht ins Spiel gefunden, aber im Raum von Wedge hättet ihr euch wohl auch nicht besonders wohlgefühlt. Es ist unsauber, unaufgeräumt und das Bett ist nicht gemacht.

Biggs‘ Zimmer hingegen ist zwar auch nicht gerade luxuriös, aber immerhin sauber. Unter seinem Bett liegen Hanteln, die Schuhe sind fein aufgestellt. Und was ist wohl in seinem Shinra-Tresor?

Es sind übrigens nicht die einzigen Räumlichkeiten von Avalanche, die es nicht ins Remake geschafft haben. Auch das Versteck im Keller vom Siebten Himmel sieht man im Remake nicht von innen. Warum das so ist, erklärte Motomu Toriyama schon 2020.

Weitere Artworks zeigen Aeriths Haus

Square Enix zeigte darüber hinaus weitere Artworks. Zwei davon zeigen Aeriths Haus, einmal von außen und einmal großzügig von innen. Wir sehen außerdem die zerstörte Kirche in den Slums und die ikonische Zugstation, bei der Avalanche ihr Abenteuer beginnen.

Sucht ihr noch mehr Einblicke zu Final Fantasy VII Remake? Dann schaut euch mal den Material Ultimania an, der im Dezember erstmals auch lokalisiert erscheint. Leider nur englischsprachig.

Der Material Guide bietet zahlreiche Artworks, CG-Kunstwerke, Dokumente und Storyboards, Notizen zu Musikaufnahmen, weitere Interviews mit Synchronsprechern und vieles mehr. Ein wahres Sammelsurium also für Fans des Spiels.

Auf Beschreibungen zum Lösungsweg und lange Itemlisten verzichtet das Buch. Es ist eher ein erweitertes Artbook als ein Lösungsbuch. Vergleichbar mit den Guidebooks, die es zu vielen Animeserien in Japan gibt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO