Elden Ring: Gameplay-Videos zeigen Playthroughs zum Network-Test

Ihr könnt 100 Euro oder mehr für einen Network-Test-Key bei Ebay ausgeben. Oder ihr schaut euch einfach 30 Minuten Gameplay zu Elden Ring aus dem Network-Test bei YouTube an. Einige ausgewählte Influencer haben ebenso wie einige wenige Medien schon reinspielen dürfen und teilen ihre Eindrücke.

Unten seht ihr 30 Minuten zusammenhängendes, unkommentiertes Gameplay aus den Network-Test-Inhalten. Außerdem ein Video von Souls-YouTuber VaatiVidya, der viele Details der Welt kommentiert, während er spielt. Wer es deutschsprachig mag, findet unten ein Video von PietSmiet.

Elden Ring führt eine Tradition fort

Mit der Veröffentlichung von Demon’s Souls im Jahre 2009 und den folgenden Souls-Spielen hat FromSoftware das Souls-like-Genre etabliert. Auch Elden Ring wird keine traditionellen Schwierigkeitsstufen bieten. Miyazaki glaubt aber, Elden Ring sei trotzdem zugänglicher.

Am 25. Februar 2022 dürft ihr in die neue FromSoftware-Welt eintauchen. Ihr könnt euch Elden Ring hier bei Amazon vorbestellen*. Es erscheint physisch für PS4, PlayStation 5 und Xbox. Der offizielle Network-Test beginnt am 12. November.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware