DoDonPachi Resurrection: Das Shmup erscheint in dieser Woche für Nintendo Switch

Publisher Live Wire wird DoDonPachi Resurrection am 25. November weltweit im Nintendo eShop veröffentlichen, wie man bekannt gab. Die neue Switch-Version des Shoot ’em ups (ursprünglich von Cave Interactive) erscheint bei uns in Europa für 16,99 Euro.

Zuvor war DoDonPachi Resurrection in Europa schon für Xbox 360 und PC-Steam erschienen. Neu in der Switch-Version ist laut dem neuen Trailer ein Trainingsmodus.

Die Vergangenheit wird verändert. Ein Androide, der als Next EXY bekannt ist, reist 1.000 Jahre zurück in die Vorzeit. Wird es ihr gelingen, den Krieg tatsächlich aufzuhalten? Eure Aufgabe lautet, Next EXY und die anderen Elemental Dolls zu stoppen, die einst die Menschheit beschützt haben.

Bildmaterial: DoDonPachi Resurrection, Live Wire, Cave