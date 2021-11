Devolver Digital geht an die Börse und Sony schnappt sich 5 Prozent des Publishers

Der erst 2009 gegründete, aber dafür schon ziemlich beliebte Publisher Devolver Digital hat den Börsenstart vollzogen. Devolver Digital veröffentlichte zuletzt Death’s Door für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Auch Indie-Hits wie My Friend Pedro, Enter the Gundeon, GRIS, The Messenger oder Katana Zero gehören zum Line-up von Devolver. Einen Namen machte man sich vor allem mit unkonventionellen E3-Auftritten, die oftmals die Branche parodierten.

Nun gehört man selbst zu den dicken Fischen. Mit einem Volumen von 950 Millionen US-Dollar ist man gestern an der Londoner Börse gestartet. Der Großteil der Aktien soll MitarbeiterInnen gehören, aber auch Sony Computer Entertainment hat zugriffen. 5 Prozent, wie GamesIndustry berichtet. Sony hat zumindest das Investment bei Twitter bestätigt.

„Auf den ersten Blick mag das wie eine Abkehr klingen“, weiß auch Devolver Digital. „Aber in Wirklichkeit ist es eine Art Bestätigung für unser Team und unsere Partner.“ Man sei stolz und glaube fest darauf, dass man noch besser werde.

„Wir sitzen alle immer noch an einem Picknicktisch und reden über Videospiele, es ist nur ein größerer Picknicktisch“, versichert man im hauseigenen Blog. Mal sehen, wo die Reise hingeht und ob man bei der nächsten E3 börsennotierte Publisher aufs Korn nimmt.

Bildmaterial: Devolver Digital