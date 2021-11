Devil May Cry: Erste Details zum neuen Anime von Adi Shankar

2018 kündigte Capcom eine Anime-Adaption zu Devil May Cry an. Da war Devil May Cry 5 noch nicht erschienen und es hatte auch noch nicht jede beliebte andere Videospielreihe eine Netflix-Serie. Aber Adi Shankar gab es da natürlich schon und der war mit seiner Castlevania-Serie bei Netflix erfolgreich.

Konkrete Details blieb man uns trotzdem lange schuldig. Nun sprach Shankar aber mit IGN und verriet neue Details. So steht schon jetzt fest, dass es mehrere Staffeln geben wird. Das Skript für die erste Season ist in Sack und Tüten. Entstanden ist es gemeinsam mit Alex Larson und Shankar nennt es irre.

Acht Episoden wird die erste Staffel bieten, aber die Story wird mit dieser ersten Staffel nicht abgeschlossen. Es sei eine sogenannte Multi-Season-Arc, die Geschichte wird also über mehrere Staffeln erzählt.

Details zur Story wollte er nicht verraten. Aber so viel: „Ich kann bestätigen, dass Vergil dabei ist, genauso wie Lady und natürlich auch Dante“, sagt er. „Ich kann auch bestätigen, dass Chris Pratt keinen der Charaktere sprechen wird.“ Da kennt sich jemand aus in der Szene.

Shankar führt außerdem aus, dass die Zusammenarbeit mit Capcom bisher „ein Traum“ war. Management und Kreative waren unglaublich unterstützend und liebenswürdig, so Shankar. Auch mit Hiroyuki Kobayashi konnte Shankar direkt zusammenarbeiten.

Die Produktion des Anime soll Anfang 2022 beginnen. Einen Termin für die erste Ausstrahlung gibt es noch nicht – und der liegt wohl auch noch in der Ferne. Laut Comicbook wird der Anime bei Netflix laufen.

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom