Das war… Kalenderwoche 47/2021

Ein spannendes Gerücht zu Chrono Cross, enttäuschende Verkaufszahlen von NEO: The World Ends With You und das Neuste zu Cyberpunk 2077 gaben in den letzten Tagen zu reden. Nach den Videos der Woche haben wir auch noch ein neues Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Ist Chrono Cross das große PlayStation-Remake, welches offenbar in der Mache ist? Dies legt ein neuer Medienbericht nahe. Was da wohl dran ist?

Im aktuellen Geschäftsbericht von Square Enix kam man auf die Verkaufszahlen von NEO: The World Ends With You (Switch, PS4, PC) zu sprechen. Leider zeigt man sich vom bisherigen Ergebnis enttäuscht. Die ursprünglichen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden.

Ein Dauerbrenner ist nach wie vor Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Adam Kiciński, Präsident von CD Projekt RED, sieht das Projekt auf gutem Weg. Auf lange Sicht soll es als sehr gutes Spiel in Erinnerung bleiben. Positive Bewertungen und gute Verkaufszahlen auf Steam lassen zumindest den Schluss zu, dass man hier tatsächlich Fortschritte erzielt.

Mit Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (PS4, PS5) enthüllte Compile Heart den nächsten Neptunia-Ableger. Neues Futter gibts ebenfalls zum 20. Geburtstag von Utawarerumono. Beim Jubiläums-Projekt handelt es sich um Monochrome Moebius: Toki no Taika. Den Sprung auf Nintendo Switch schafft im April 13 Sentinels: Aegis Rim von Vanillaware. Bisher gab es das mit viel Lob bedachte Spiel nur für PlayStation 4.

Zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) gab es die Charakter-Videos zu den geheimnisvollen Plachta und Ramizel Erlenmeyer. In Japan hat Square Enix die Vorregistrierungen zu Bravely Default: Brilliant Lights (Mobil) eröffnet, zusätzlich gab es neues Video-Material. Die nächste Kämpferin aus The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) ist Ángel und Anfang Dezember findet der Closed-Beta-Test zu Dragon Ball: The Breakers (PS4, Switch, Xbox One, PC) statt. Aus dem Strategie-RPG Relayer (PS4, PS5) sahen wir die Mechas, während River City Saga: Three Kingdoms (Switch) in Japan am 16. Dezember erscheint.

Nach langer Wartezeit hat sich DNF Duel mit einem Trailer sowie der ersten Kämpfer-Vorstellung zurückgemeldet. Aus dem Musou-Spiel Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) war im Trailer auch ein neuer Charakter zu sehen. Im kommenden Frühjahr erscheint das Team-Kampf-Spiel Magicians Dead: Force of the Soul (PS4). Nach fast 30 Jahren erscheint nächste Woche endlich Clockwork Aquario (PS4, Switch). Des Weiteren gab neue Einblicke in die Battle-Visual-Novel Magatsu Barai (Switch) mit dem Eröffnungsfilm und einem längeren Gameplay-Video. Auch das handgezeichnete Metroidvania Itorah (PC) zeigte sich im neuen Gameplay-Video.

Das psychologische Horror-Spiel Martha is Dead (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hat endlich einen Termin und Anfang Dezember erscheint Twelve Minutes auch noch für PlayStation und Nintendo Switch. Das Shmup DoDonPachi Resurrection könnt ihr ab sofort ebenfalls auf Switch spielen. Mittlerweile sind auch Susamaru und Yahaba in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) spielbar. Mit Luke hat Capcom den letzten DLC-Charakter aus Street Fighter V (PS4, PC) ausführlich vorgestellt, im nächsten Jahr geht es dann um die Zukunft der Serie. Am kommenden Horror-Projekt von Bokeh Game Studio arbeitet auch Tatsuya Yoshikawa mit. Außerdem wurden auch die Spiele von Games with Gold (Link) sowie Prime Gaming (Link) für den Dezember genannt.

JPGAMES hat mit Sora den letzten DLC-Kämpfer aus Super Smash Bros. Ultimate (Switch) (zum Testbericht) behandelt. Damit endet ein langes Kapitel, bevor es mit der populären Reihe hoffentlich weitergeht.