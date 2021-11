Cyberpunk 2077 bekommt Flut von sehr positiven Rezensionen bei Steam, Entwickler ist entzückt

Vor ein paar Tagen hat CD Projekt RED Präsident Adam Kiciński die These aufgestellt, Cyberpunk 2077 würde aus verschieden Gründen auf lange Sicht als sehr gutes Spiel angesehen werden.

Von einigen wurde diese Argumentation, sagen wir mal, belächelt. Aber die Realität holt diejenigen ein, zumindest bei Steam. Dort war und ist Cyberpunk 2077 im Rahmen des Herbst-Sale im Angebot für 29,99 Euro zu haben.

Und es ist nicht nur aktuell weltweit der Top-Seller bei Steam. Die etwa 20.000 „kürzlichen Rezensionen“ zum Spiel sind sich einig, dass das Spiel „sehr positiv“ bewertet werden müsste.

Es sind neue SpielerInnen, die mit Cyberpunk 2077 offenbar eine andere Erfahrung machen als SpielerInnen zum Launch. Zuvor hatte Cyberpunk 2077 allerdings auch schon eine „größtenteils positive“ Bewertung bei Steam, basierend auf über 400.000 User-Rezensionen.

Die Flut an sehr positiven Bewertungen des Spiels geht auch an den Entwicklern nicht vorbei. Bei Twitter bedankt sich Quest-Director Pawel Sasko bei den Fans. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet“, so Sasko.

Dreht sich tatsächlich schon jetzt die öffentliche Meinung zum Spiel, so wie von Kiciński prognostiziert? Tatsächlich hat Cyberpunk 2077 in diesem Jahr auch die Chance auf gleich zwei renommierte The Game Awards. Das Spiel ist in zwei Kategorien nominiert. Kürzlich hatte CD Projekt RED verkündet, dass sich die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 auf das kommende Jahr verschiebt.

via VGC, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED