Square Enix gründet neues Studio in London, wo man schon an zwei Spielen arbeitet

Square Enix hat heute die Gründung von Square Enix London Mobile bekannt gegeben. Das neue Studio hat zunächst den Anspruch, die Menschen, die dort arbeiten, in den Mittelpunkt zu stellen. Eine löbliche Prämisse heutzutage. Nebenbei sollen hochwertige, kostenlos spielbare Mobile-Games entwickelt werden.

Derzeit arbeitet das Studio an zwei Spielen, die auf Tomb Raider und Nickelodeons Avatar: The Last Airbender basieren. Gleichzeitig rekrutiert man weiterhin aktiv Marketing- und Entwickler-Talente.

„Bei Square Enix London Mobile ist es unser Ziel, die Welt mit Spielen zu bewegen und um dies zu erreichen, müssen wir unser Team mit noch mehr einzigartigen Stimmen, Perspektiven und kreativer Energie erweitern“, sagt Ed Perkins, Studio Head bei Square Enix London Mobile.

Neben dem Zugriff auf die Marken von Square Enix und Beziehungen zu weltweit führenden Unterhaltungsunternehmen seien vor allem die MitarbeiterInnen der Wettbewerbsvorteil.

An dem noch namenlosen Spiel zu Avatar: The Last Airbender arbeitet man zunächst gemeinsam mit in Vancouver ansässigen Studio Navigator Games. Das bereits angekündigte Tomb Raider Reloaded entsteht gemeinsam mit Crystal Dynamics.

Bildmaterial: Tomb Raider Reloaded, Square Enix