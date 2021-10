Pokémon Schwert und Schild: Holt euch jetzt Gratis-Codes für Schillernde Zacian und Zamazenta

Pokémon-Fans haben schon längst mitbekommen, dass in einigen Teilen der Welt die Verteilung eines Schillernden Zamazenta und eines Schillernden Zacian für Pokémon Schwert und Schild begonnen hat. Nun wissen wir endlich auch, wie ihr hierzulande an die begehrten Pokémon kommt.

Wie so oft ist in Deutschland GameStop für die Verteilaktion zuständig. Diesmal gibt es den Code aber leider nicht online, sondern nur lokal in den GameStop-Filialen. Ihr müsst also den Weg auf euch nehmen, wenn ihr einen Code möchtet. Das hat GameStop heute bei Twitter kommuniziert.

Bedingungen für den Erhalt gibt es nicht, ihr bekommt den Code also auch ohne einen Einkauf oder ähnliches. Details zur Aktion hat GameStop auf einer Landing-Page* für euch gesammelt.

Ihr erhaltet in den Stores einen Code, welcher euch ermöglicht, durch die „Geheimgeschenk“-Funktion ein Zamazenta oder Zacian zu erhalten. Die Aktion läuft bis zum 18. November 2021.

Alternativ: Online bei GAME in Großbritannien

Parallel dazu hat heute in Großbritannien ebenfalls die Verteilung begonnen, dort gibt es die Codes bei GAME. Der Store verteilt die Codes auch online und ihr könnt euch hier dafür anmelden. Theoretisch müssten die UK-Codes auch bei uns funktionieren. Ihr müsst nicht einmal ein GAME-Account haben, um euch einzutragen. Probieren kostet ja nichts.

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak, GameStop