PlayStation Plus im November u. a. mit Kingdoms of Amalur und diesen drei VR-Games

Sony hat pünktlich das Line-up von PlayStation Plus für den bevorstehenden November vorgestellt. PS4-Fans dürfen sich auf Knockout City, First Class Trouble und Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning freuen.

PS5-SpielerInnen bekommen kein eigenes Spiel, aber können Knockout City und First Class Trouble auf ihrer Next-Gen-Konsole zocken. Wie kürzlich versprochen, bekommen VR-Fans zum 5. Geburtstag von PlayStation VR eine Sonderbehandlung.

Bis zum 3. Januar stehen Until You Fall, The Walking Dead: Saints & Sinners sowie The Persistence für PlayStation VR zur Verfügung. Noch bis zum 2. November könnt ihr die Oktober-Games herunterladen.

Wie gefällt euch das Line-up in diesem Monat?

Bildmaterial: Sony PlayStation, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, THQ Nordic, Kaiko