Nintendo Switch Online: N64-Spiele mit 60Hz und teilweise mit Option auf PAL-Version

Im Rahmen der September-Ausgabe von Nintendo Direct kündigte Nintendo die Aufstockung des „Switch Online“-Retroangebots um Nintendo-64- und Sega-Mega-Drive-Titel an. Schnell kamen Gerüchte und Befürchtungen aufgrund des gezeigten Materials auf: Es könnte sich um die langsame 50Hz-Versionen der Spiele handeln.

Nintendo wollte die Medienberichte damals wie gewohnt nicht kommentieren, dabei wusste man wohl schon vor zwei Wochen, was man heute verkündet hat. Und tatsächlich kommt es nicht wie befürchtet, sondern besser als erwartet.

„Alle Nintendo-64-Spiele“ in der neuen Mitgliedschaft können demnach „auf Englisch in 60Hz-Versionen gespielt werden“. Darüber hinaus wird es für „ausgewählte Spiele“ auch noch die Option geben, diese in der ursprünglichen PAL-Version mit Sprachoptionen zu spielen. Das gab Nintendo heute bekannt.

Weiterhin müssen wir darauf warten, wie viel die neue Mitgliedschaft kosten wird. Doch da sie Ende Oktober bereits an den Start gehen soll, wird die Wartezeit wohl überschaubar ausfallen.

Bildmaterial: Nintendo