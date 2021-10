Mit dem „Schach“-Set zu Kingdom Hearts könnt ihr leider kein Schach spielen

Square Enix und Schachbretter – so langsam könnt ihr eine edle, nischige Sammlung aufbauen. Zuletzt stellten wir euch bereits das Schachbrett zu Dragon Quest: The Adventure of Dai vor, welches schlappe 25.400 Euro kostet. Zum 20. Geburtstag von Kingdom Hearts kündigte Square Enix gestern auch ein Schachbrett zu dieser Marke an. Dieses ist nun im Square Enix Store aufgetaucht zum vergleichsweise günstigen Preis von 749,99 Euro.

Beim Blick auf Bilder fällt Schach-Enthusiasten jedoch sofort auf, dass da etwas nicht stimmt. Auch Square Enix listet das Sammlerstück als „Alba & Ater Set“, denn es ist eigentlich gar kein Schachbrett. „Es gibt keine Spielregeln“, heißt es in der Produktbeschreibung, und die Schachfiguren sollen „einem Innenraum etwas mehr Präsenz verleihen“. Oder anders ausgedrückt: Das „Schach“-Set ist rein dekorativ und hat leider keinen spielerischen Nutzen.

Es geht aber auch anders, zum Beispiel mit den schicken Spielkarten mit Kingdom-Hearts-Designs. Diese kosten 24,99 Euro und sind auch tatsächlich funktional.

Bildmaterial: Square Enix, Disney