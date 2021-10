Kingdom Hearts: Square Enix läutet Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum der Serie ein

Den heute ereignisreichen Kingdom-Hearts-Tag hat Square Enix dazu genutzt, die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag der Serie einzuläuten. In Bälde soll ein Event zum 20. Jubiläum stattfinden, Details dazu sollen folgen.

Fans dürfen sich über Sora in Super Smash Bros. Ultimate, über Cloud-Versionen der Saga für Nintendo Switch und auf neues Merchandise freuen. Zum Beispiel ein Schachbrett oder einen Koffer.

Außerdem ist Kingdom Hearts Union X jetzt in einem Offline-Modus verfügbar, in dem ihr die Story in einem Theater-Modus verfolgen könnt. Was uns wohl noch erwartet?

