Kingdom Hearts: Die gesamte Saga erscheint für Switch, aber es gibt einen Haken

Eine dicke Überraschung kommt selten allein! Nachdem Kingdom-Hearts-Fans Sora in Super Smash Bros. Ultimate begrüßen durften, hat Square Enix eine weitere Ankündigung getätigt. Die gesamte Kingdom-Hearts-Saga wird für Nintendo Switch erscheinen und damit unterwegs spielbar sein.

Allerdings nur theoretisch unterwegs spielbar. Denn die Saga erscheint in Cloud-Versionen für Nintendos portable Konsole. Das bedeutet natürlich, ihr benötigt eine sehr gute Internetverbindung zum Spielen. Konstant unterwegs? Wohl kaum.

Die Veröffentlichung der 10 Spiele soll im kommenden Jahr erfolgen. Square Enix und Disney werden sich die Frage gefallen lassen müssen, ob die Switch nicht zumindest die Spiele der vorletzten Generation hätte meistern können. Kingdom Hearts III mal ausgenommen, scheint das auf den ersten Blick nicht unmöglich.

Enthalten sind konkret in Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD ReMIX Cloud Version:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered Cinematics)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:Coded (HD Remastered Cinematics)

In Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

Kingdom Hearts X Back Cover (Movie)

Und in Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version der letzte große Teil der Serie mit dem dazugehörigen DLC. Die drei Cloud-Sammlungen können auch in Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud gemeinsam erworben werden.

Darüber hinaus soll im Winter Kingdom Hearts Dark Road erscheinen.

