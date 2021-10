Horizon Forbidden West: Guerrilla Games stellt euch die neuen Fähigkeiten von Aloy vor

Nach den Wirrungen um den Next-Gen-Patch zu Horizon Forbidden West geht es heute wieder auf eine inhaltliche Ebene. In einem neuen Blogbeitrag im PlayStation Blog stellt euch Guerrilla Games ausführlich einige der neuen Fähigkeiten von Aloy vor.

Der Verbotene Westen birgt viele Gefahren und Herausforderungen für euch. Damit ihr gewappnet seid, hat euch Guerrilla Games natürlich entsprechend ausgestattet. Neue Fähigkeiten, Mechaniken und Werkzeuge stehen euch zur Verfügung.

Mehr verraten euch im deutschsprachigen Blogbeitrag bei PlayStation Lead Systems Designer David McMullen und Lead Combat Designer Dennis Zopfi. Einige davon, wie den Enterhaken oder den Schildflügel, kennen wir schon aus den Trailern.

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Aloy, eine Maschinenjägerin, ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen.