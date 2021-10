Game & Watch: The Legend of Zelda jetzt inkl. T-Shirt als Vorbestellerbonus sichern

Wer bereits das runderneuerte erste Game & Watch mit Super Mario Bros. gekauft hat, den könnte mit Game & Watch: The Legend of Zelda wohl der Sammelwahn packen.

Als kleine Entschädigung für die 59,99 Euro, die ihr für das nächste Modell hinlegen müsst, könnt ihr aber immerhin einen Vorbestellerbonus abstauben. Den gibt es jetzt bei Media Markt und Saturn in Form eines T-Shirts.

Für alle Kritiker des Mario-Modells gibt es diesmal mehr Inhalte. Die Mini-Konsole im Retro-Stil beinhaltet mit The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link’s Awakening drei Klassiker.

Ergänzt werden diese drei Spiele durch eine „spezielle Version“ des Game-&-Watch-Klassikers Vermin mit Link als spielbarem Charakter. Zusätzlich sind eine Digitaluhr und ein Timer integriert.

Der Retro-Charme verbreitet sich ab dem 12. November 2021. Achja: Ein Ende der Produktion ist noch nicht angekündigt. Hmmm. Ob es sich gut verkauft?



Bildmaterial: Nintendo