Edge of Eternity erscheint für Konsolen erst im nächsten Jahr

Seit dem 8. Juni ist das „Indie-JRPG“ Edge of Eternity nach zwei Jahren im Early-Access bei Steam erhältlich. Die Konsolen-Veröffentlichungen brauchten und brauchen jedoch noch ein wenig mehr Zeit. Für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series (auch im Game Pass) hat man das Datum nun auf das nächste Jahr verschoben. Im 1 Quartal 2022 soll es nun so weit sein.

Als Grund gibt man die Pandemie an, welche die Entwicklung verlangsamt hat. Zudem gäbe es Feedback zur PC-Version, welches nun für Verbesserungen genutzt wird. Nicht zuletzt plant man auch noch neue Features.

2021 und 2022 können SpielerInnen regelmäßige kostenlose Updates erwarten, die neue Features wie eine Nekaroo-Farm und -Zucht, neue Spielinhalte, weitere Quests und Skins, Verbesserungen zum Mod Kit sowie Gameplay-Neuerungen umfassen.

Entwickelt wurde Edge of Eternity von Midgar Studio, ein kleines Team aus 13 EntwicklerInnen im Süden Frankreichs. Allesamt sind nach eigenen Worten große Fans von Oldschool-JRPGs. Noch deutlich mehr JRPG-Erfahrung als die EntwicklerInnen hat Yasunori Mitsuda. Der Komponist (Chrono Trigger, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles) steuert den Soundtrack zu Edge of Eternity bei.

In Edge of Eternity folgen Spieler der Geschichte von Daryon und Selene bei ihrer Mission eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens “Die Zersetzung” zu finden, während sie mitreißende rundenbasierte Kämpfe und eine epische Geschichte erleben.

Der ältere PC-Launchtrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Edge of Eternity, Dear Villagers, Midgar Studio