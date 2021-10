Die Open-Beta zu Hatsune Miku: Colorful Stage! beginnt schon morgen

Bevor Miku die Bühnen weltweit erobert, habt ihr ab morgen die Gelegenheit, in einer Open-Beta schon mal vorab reinzuschnuppern. Wie Sega heute bekannt gab, wird die Open-Beta zu Hatsune Miku: Colorful Stage! bis zum 20. Oktober andauern.

Ihr könnt vom ersten Tag an 28 spielbare Songs entdecken, 13 weitere werden während der Beta hinzugefügt werden. Zudem seid ihr herzlich eingeladen an den Feierlichkeiten des Geburtstags von Haruka Kiritani – Mitglied der Idol-Gruppe MORE MORE JUMP! – während eines virtuellen Live-Events in Hatsune Miku: Colorful Stage! teilzunehmen.