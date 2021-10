Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören diesmal unter anderem The Idolmaster: Starlit Season und Metroid Dread.

The Idolmaster: Starlit Season (PS4) – 9/9/9/10 [37/40]

eFootball 2022 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 9/8/9/8 [34/40]

Metroid Dread (Switch) – 9/8/9/8 [34/40]

Monark (PS5, PS4, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Earth Defense Force 2017 (Switch) – 6/7/8/9 [30/40]

