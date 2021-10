Das war… Kalenderwoche 42/2021

Die nächste State of Play und eine neue PC-Offensive von Sony, eine Verschiebung sowie eine Klassiker-Trilogie machten in dieser Woche die großen Schlagzeilen. Zudem gab es auch zahlreiche Videos von diversen Spielen zu sehen. Drei Reviews, ein Interview, ein Gewinnspiel sowie die aktuelle Sonntagsfrage runden diesen Artikel schließlich ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Am nächsten Mittwochabend gibt Sony der Gaming-Community mit einer State of Play ein nächstes Highlight. In etwa 20 Minuten geht es darin um Third-Party-Veröffentlichungen. Versprochen sind auch Neuankündigungen. Schon bald erscheint zudem God of War für PCs, womit die PC-Offensive von Sony in die nächste Runde geht.

Leider verschoben werden musste Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Zumindest ist das neue Datum, der 25. Februar 2022, nur etwa einen Monat weiter in der Zukunft. Mitte November steht quasi als Versöhnung ein geschlossener Network-Test an, womit Spielerinnen und Spieler bereits einen Blick riskieren dürfen.

Schon bald erscheint Grand Theft Auto: The Trilogy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil). Rockstar Games hat neben dem Veröffentlichungsdatum auch den ersten Trailer geliefert. Dieser zeigt Vergleichsmaterial, damit man sieht, was sich alles getan hat.

ConcernedApe hat sein neues Projekt enthüllt. Grafisch fühlt man sich sogleich zuhause, wie der erste Trailer zu Haunted Chocolatier (PC) beweist. Mit der Veröffentlichung von The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hat Bandai Namco sogleich den nächsten Ableger angekündigt: The Devil in Me. Ebenfalls ab sofort erhältlich sind das Rollenspiel The Caligula Effect 2 (PS4, Switch) sowie die Horror-Neuauflage Corpse Party (2021) (PS4, Switch, Xbox One, PC).

Mit einem unheimlichen Video sorgte Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) für einige Fragezeichen. Die Auflösung folgte schon recht bald mit der Enthüllung neuer Pokémon. Außerdem gibt es eine neue Code-Verteilung zu Pokémon Schwert und Schild (Switch). Die Vierersammlung Danganronpa Decadence (Switch) wurde im Übersichtstrailer gezeigt, aus Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (PS4) sahen wir das extreme Gameplay und zu Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5) gab es nicht nur den richtigen Ankündigungstrailer, sondern mit dem 5. November auch schon das Datum. Aus Shin Megami Tensei V (Switch) stellt man die Launch-DLCs vor, des Weiteren gingen aber natürlich auch die Dämonen-Vorstellungen (157-160, 161-164, 165-168, 169-172) weiter.

Schon in wenigen Tagen steht das kooperative Robot-Action-RPG Megaton Musashi (PS4, Switch) in Japan an, Level-5 zeigte deshalb einen neuen Trailer. Länger nichts mehr hatte man zum High-Speed-Mech-Actionspiel Nimbus INFINITY (PC) gehört, nun meldete man sich jedoch zurück. Aus Dragon Quest Keshi Keshi (Mobil) zeigte man das Puzzle-Gameplay und WitchSpring R (PC) soll im nächsten Jahr erscheinen. Während es bei Gotham Knights (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) um die Geschichte ging, stellte Bethesda die Welt aus Starfield (Xbox Series, PC) vor. Gute Neuigkeiten zu vermelden gibt es auch für Nintendo Switch, denn es folgen The Suicide of Rachel Foster zu Halloween und Crystar im kommenden Frühling.

Ab sofort gibt es das Dreierpack der Collection of SaGa: Final Fantasy Legend auch auf Steam. Schon bald gibt es neue DLC-Kämpfer für Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) mit Akaza und Rui sowie für Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) mit Caulifla. Zum Film Uncharted zeigte uns Sony den ersten Trailer mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Zum Jubiläums-Anime Pokémon: Entwicklungen könnt ihr mittlerweile die vierte Folge ansehen. Für Retro-Freunde und Sammler steht schon bald neue Hardware mit Game & Watch: The Legend of Zelda an. Einen etwas anderen Accolades-Trailer zeigt uns Wario zu WarioWare: Get It Together! (Switch). Ob das wohl weitere Käufer anlockt?

Insgesamt drei neue Reviews konntet ihr in dieser Woche bei JPGAMES finden. Ausgesprochen gut gefallen hat uns dabei die Rückkehr von Samus Aran. Metroid Dread (Switch) (zum Testbericht) präsentiert sich so wie damals, nur noch besser. Neue Elemente und eine schaurige Atmosphäre sorgen für ein herausragendes Gesamterlebnis. Quasi in minimalistischem Minimalismus übt sich der Dungeon Crawler Dungeon Encounters (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Kaum Geschichte und grafisch mit dem Minimum ausgestattet, bleiben fast nur fordernde ATB-Kämpfe übrig. Viele technische Probleme machen es schwer, Astria Ascending (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) zu empfehlen. Eigentlich wäre aber alles da gewesen, um ein klassisches JRPG zu liefern.

Im Hinblick auf die nahende Veröffentlichung von Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) konnten wir ein Interview mit Series-Director Makoto Shibata führen. Darin ging es unter anderem um die technische Umsetzung der Portierung, um Kostüme und Zusatzinhalte, aber auch um das sensible Grundthema des Spiels, Änderungen gegenüber dem Original im Hinblick auf die Altersfreigabe und natürlich auch um die Zukunft der Serie und um weitere Portierungen. Viel Spaß beim Lesen!

Derzeit könnt ihr bei uns auch etwas gewinnen. So habt ihr eine Chance auf das neue Metroid Dread (Switch) und Merchandise. Wir wünschen viel Glück!

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir von euch wissen, wie ihr zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online steht. Sind euch die zusätzlichen Inhalte die Mehrkosten wert? Hier geht es zur Umfrage!