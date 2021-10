Das war… Kalenderwoche 41/2021

Nintendo hat in dieser Woche die kommenden Pläne für den Online-Dienst sowie Animal Crossing: New Horizons enthüllt. Außerdem gibt es erste Verkaufszahlen zum Switch-OLED-Modell. Nach den Videos der Woche haben wir noch ganze sechs Reviews, einen Anspielbericht sowie ein Special für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo hat in dieser Woche endlich die Preise zum Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket genannt. Dass Nintendo den Preis für die zusätzlichen N64- und Mega-Drive-Games so lange geheim hielt, hat einen praktischen Grund. Denn im erweiterten Abo-Angebot gibt es auch den ansonsten kostenpflichtigen DLC Happy Home Paradise zu Animal Crossing: New Horizons (Switch). Diesen enthüllte man erst in dieser Woche. Ab dem 5. November könnt ihr in die Erweiterung eintauchen.

Auch Nintendo kann derzeit nicht einfach beliebig Konsolen herstellen. Dies zeigte sich bei den ersten Verkaufszahlen aus Japan zur Nintendo Switch OLED. Die anhaltenden Liefer- und Produktionsprobleme sorgen dafür, dass der Start zahlenmäßig mit 138.409 Einheiten nicht ganz gelungen ist.

Bald auf Kickstarter finanzieren lassen will sich das Projekt Dreamland: Village Life (PC). Die Lebens-Simulation soll dabei sehr abwechslungsreich sein. Mittlerweile erhältlich ist der 3D-Arena-Prügler Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Im Spiel könnt ihr aber auch die Geschichte des Anime erleben. Apropos Anime: Die erste Staffel könnt ihr ab sofort bei Crunchyroll finden. Ebenfalls seit wenigen Tagen erhältlich sind der simplifizierte Crawler Dungeon Encounters (PS4, Switch, PC) und das düstere Monsterzähm-Spiel Monster Crown (Switch, PC).

Noch im Oktober steigt das hoffentlich freundschaftliche Chaos in Mario Party Superstars (Switch). Der deutsche Übersichtstrailer zeigt euch dabei alles, was ihr wissen müsst. Zum bisher leider immer noch Japan-exklusiven Dragon Quest X Offline (PS4, PS5, Switch, PC) gab es erstmals Gameplay-Material zu sehen. Monark (PS4, PS5, Switch, PC), das JRPG mit Bezügen zu Shin Megami Tensei, wurde in Europa auf den 25. Februar 2022 datiert. In diesem Monat startet in Japan bereits Gate of Nightmares (Mobil). Das Mobile-Game ist eine Kollaboration von Hiro Mashima mit Square Enix. Zu den Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (Switch) sind erste Medienstimmen mit Gameplay-Material aufgetaucht. Mit Heidern gibt es den nächsten Kämpfer aus The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) und aus Shadow Corridor (Switch) zeigte man uns einen speziellen Spielmodus. Endlich den ersten Trailer gab es zu Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series, PC).

Munter weiter geht die Dämonen-Parade aus Shin Megami Tensei V (Switch) (Dämon 145-148, 149-152, 153- 156). Mittlerweile könnt ihr auch auf PS4 und Xbox One ins Landleben mit Story of Seasons: Friends of Mineral Town eintauchen. In der ersten DLC-Welle zu Super Robot Wars 30 (PS4, Switch, PC) befindet sich eine Kollaboration mit Sakura Wars, während wir Caulifla (Super Saiyan 2) aus Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) im Einsatz sahen. Sie ist Teil des Legendary Pack 2. PlayStation Japan hat das kommende Line-up in einem schmackhaften Video serviert. Beim Bokeh Game Studio durften wir wieder einmal hinter die Kulissen blicken. Ein Spiel hat man jedoch nach wie vor nicht angekündigt. In der nächsten Woche kommt zudem Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna in die Kinos.

Gleich sechs neue Reviews gab es diese Woche bei JPGAMES. Das zweite Detektiv-Abenteuer von Takayuki Yagami, Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) (zum Testbericht), knüpft gelungen an den Vorgänger und die Yakuza-Reihe an. Insbesondere die große Schul-Nebenquest macht viel Spaß. Speziell mit der Optik punkten kann Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht). Das Gameplay bietet Erkundungen in der offenen Welt, abwechslungsreiche Rätsel und taktisch herausfordernde Kämpfe. Mit WarioWare: Get it Together! (Switch) (zum Testbericht) ist ein typischer Ableger der Reihe erschienen. Verstörend, witzig und für eine kurze Weile unterhaltsam, aber auch nicht mehr.

In der Zeitschleife von Deathloop (PS5, PC) (zum Testbericht) wird das Shooter-Genre aufgefrischt. Der 60er-Jahre-Groove sorgt dabei auch für eine unverbrauchte Atmosphäre. Mit viel Nostalgie könnt ihr auch mit Actraiser Renaissance (PS4, Switch, PC, Mobil) (zum Testbericht) euren Spaß haben. Trotz neuer Elemente bleibt man hier hinter den Möglichkeiten. Der DLC Life is Strange: True Colors – Wavelengths (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ist ein Prequel zum Hauptspiel und entführt euch in den Plattenladen mit Steph. Fans erhalten dabei die gewohnte Kost.

Beim Media-Event 2021 durften wir bereits Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC) anspielen. Die MMORPG-Erweiterung präsentierte sich uns schon spielerisch und visuell sehr ansprechend. Mit nun schon 24 Millionen SpielerInnen ist Final Fantasy XIV unterdessen der profitabelste Teil der Reihe.

In unserem Special PETA vs. Videospiele haben wir uns einmal angeschaut, wie die Tierschutzorganisation immer wieder populäre Games angreift. Mal als Parodie, mal berechtigt. Ausgehend von den Hahnenkämpfen in Far Cry 6 bis hin zum Angeln in Final Fantasy XV.