Das war… Kalenderwoche 40/2021

In dieser Woche enthüllte Nintendo den letzten Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate. Ebenfalls beschäftigte uns ein Todesfall, ein DLC zu Tales of Arise sowie eine Umstellung bei Eidos Montréal. Neben den Videos der Woche haben wir auch noch ein neues Review sowie den aktuellen Mogcast für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit großer Spannung war die letzte Charakter-Enthüllung zu Super Smash Bros. Ultimate (Switch) erwartet worden. Die Ehre gebührte schließlich Sora aus Kingdom Hearts. Zudem gab Square Enix passenderweise bekannt, dass die gesamte Kingdom-Hearts-Reihe für Switch erscheint, allerdings nur via Cloud. Des Weiteren startete man die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag.

Im Alter von 90 Jahren ist Koichi Sugiyama am 30. September verstorben. Der Komponist war vor allem für seine Arbeit an Dragon Quest bekannt. Vom ersten Teil an im Jahre 1986 war er mit dabei und auch in Dragon Quest XII: The Flames of Fate wird seine Musik noch einmal zu hören sein.

Zu Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist seit wenigen Tagen ein neuer, kostenpflichtiger DLC erhältlich. Dabei geht man eine Kollaboration mit Sword Art Online ein. Eine interessante Neuigkeit hatte ebenfalls Eidos Montréal zu vermelden. Ab sofort setzt das Studio nämlich auf die 4-Tage-Woche.

Für den asiatischen Raum angekündigt hat Bandai Namco das süße PUI PUI Molcar Let’s! Molcar Party (Switch). Ebenso gibt es einen ersten Teaser-Trailer zu Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5). Noch in diesem Monat in den Westen schafft es Corpse Party (2021). Dabei handelt es sich um eine weitere Neuauflage des ursprünglichen PSP-Titels. Frisch erschienen ist mit Metroid Dread (Switch) der Schlusspunkt der Saga rund um Samus Aran und die Metroid. Das Medienecho fiel erfreulicherweise positiv aus. Ebenfalls erhältlich ist inzwischen Super Monkey Ball: Banana Mania (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), während The Idolmaster: Starlit Season (PS4, PC) in der nächsten Woche in Japan ansteht.

Sony Pictures hat den ersten Trailer zum Film Resident Evil: Welcome to Raccoon City veröffentlicht, welcher noch in diesem Jahr in die Kinos kommt. Auch die 13-teilige Serie Shenmue the Animation zeigte sich erstmals konkret. Für Japan hat Square Enix das Projekt Dragon Quest X Offline (PS4, PS5, Switch, PC) auf den 22. Februar datiert. Die sich anbietende Veröffentlichung im Westen ist jedoch nach wie vor nicht bestätigt. Mit der nahenden Veröffentlichung könnt ihr euch den Eröffnungsfilm aus Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (PS4) ansehen. Den Anfang von Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) sahen wir ebenso wie neues Material aus Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) sowie Nobunaga’s Ambition: Rebirth (Link).

Munter weiter gehen die Dämonen-Videos aus Shin Megami Tensei V (Switch) (Dämon 129-132, 133-136, 137-140, 141-144). Mit einigen Änderungen geht Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) von PlatinumGames im November in die dritte Beta-Phase. Aus Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) gewährte uns Konami einen Blick auf die Einzelspieler-Inhalte. Ebenfalls im Westen erscheinen wird Dusk Diver 2 (PS4, Switch, PC). Ab sofort könnt ihr Tetris Effect: Connected auch auf Nintendo Switch spielen und schon bald könnt ihr auch auf PlayStation 5 und Xbox Series in Röki auf sagenhafte Monster treffen. Mit Hilfe von Indie-Entwicklern will Konami in nächster Zeit weitere ungenutzte IPs wiederbeleben. Für die Kurz-Anime-Serie Pokémon: Entwicklungen ist inzwischen die dritte Folge verfügbar.

In dieser Woche konntet ihr bei JPGAMES auch noch ein neues Review finden. Das Stealth-Action-Adventure Aragami 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) könnte vor allem Tenchu-Fan erfreuen, recht grobe technische Patzer ziehen den Gesamteindruck aber doch etwas nach unten.

In der neuen Folge unseres Mogcast geht es um Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Unsere Podcast-Runde diskutiert dabei das kürzlich erschienene JRPG von Bandai Namco.