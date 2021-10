Atlus kündigt Persona VS an, das schon im Dezember in Japan erscheinen soll

Atlus und Banso haben Persona VS angekündigt, ein Card-Game mit Charakteren der Persona-Serie. Das Besondere ist in diesen Tagen aber wohl, dass es sich nicht um ein Mobile-Game handelt, sondern tatsächlich um ein echtes (physisches) Kartenspiel.

Das Kartenspiel für zwei SpielerInnen ist auf eine Spielzeit von mindestens 15 Minuten angesetzt. Dabei können Persona beschwört und mithilfe von Partnercharakteren die HP des Gegners auf null reduziert werden. Auch einige weitere Spielfunktionen der Videospielserie sollen adaptiert werden.

Jede Persona-Karte hat eine permanente aktive Fähigkeit und zwei Fähigkeiten, mit denen SpielerInnen angreifen können. Die Partnerkarten gibt es zusätzlich vom Typ Unterstützung und Reaktion. Die Motive sollen speziell aus Persona 3, 4 und 5 sein und es gibt drei Decks mit jeweils 40 Karten.

Persona VS soll im Dezember 2021 in Japan erscheinen und im Webshop von Banso werden bereits Vorbestellungen angenommen. Kürzlich hatte Atlus aber verlautet, dass man anlässlich des 25. Geburtstags der Persona-Serie auch einen neuen Merchandise-Shop eröffnen wird, der problemlos weltweit versendet. Gut möglich, dass es Persona VS dann auch dort geben wird.

via Siliconera, Bildmaterial: Persona VS, Atlus, Banso