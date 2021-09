TGS 2021: Neuigkeiten zu Project Triangle Strategy und mehr von Square Enix

Die Tokyo Game Show sorgte in dieser Woche bereits für allerhand Wirbel. Die Veranstalter hatten in einem Livestream erste Aussteller und Livestreams verkündet. Und die Auswahl kann sich sehen lassen.

Auch Square Enix ist mit dabei und wird im Messezeitraum eine neue Square Enix Presents ausstrahlen. Ob sich hier die Hoffnung auf Final Fantasy XVI bestätigt, wird sich zeigen müssen.

Aus der Ausstellerliste des Veranstalters (PDF, via RPGSite) geht nun auch ein erstes Line-up von Square Enix hervor. Es ist wie immer ein vorläufiges Line-up. Ergänzungen sind möglich und eventuelle Neuankündigungen spielen vorab natürlich sowieso keine Rolle.

Project Triangle Strategy

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy XIV

NEO: The World Ends With You

Bravely Default II

Outriders

Ein Wiedersehen gibt es also endlich mit Project Triangle Strategy. Die Mischung aus Octopath Traveler und Final Fantasy Tactics wurde im Februar angekündigt, seitdem blieb es ruhig.

Ob Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin an das Chaos anknüpft, das es zur Ankündigung verbreitet hat, wird sich zeigen. In der Zwischenzeit hat sich sicherlich auch einiges getan.

Mal sehen, was die Messe noch bereithält.

Bildmaterial: Project Triangle Strategy, Nintendo, Square Enix