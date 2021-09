Star Wars: Knights of the Old Republic erscheint im November für Nintendo Switch

Nachdem Sony und der Entwickler Aspyr Media erst kürzlich ein vollwertiges Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic für PlayStation 5 und PCs angekündigt haben, überraschte man bei Nintendo Direct mit einer weiteren Neuigkeit.

Für Nintendo Switch erscheint nämlich das Original. „KOTOR“ erschien ursprünglich im Jahre 2003 für die erste Xbox und PCs und gilt unter vielen Fans bis heute als einer der besten Videospiel-Ableger im Star-Wars-Universum.

Nicht der erste Star-Wars-Port für Switch

Die Portierung von Star Wars: Knights of the Old Republic ist allerdings nicht der erste Versuch, bereits in die Jahre gekommene Star-Wars-Titel der geneigten Switch-Kundschaft schmackhaft zu machen.

Neben Star Wars: Jedi Knight 2 und Jedi Academy, wurden auch Republic Commando und Episode 1: Racer für Nintendos aktuelle Hybridkonsole umgesetzt.

Die Switch-Portierung, welche ebenfalls vom US-amerikanischen Entwickler Aspyr Media entwickelt wird, soll am 11. November 2021 für Nintendos aktuelle Konsole erscheinen und wird 12,49 Euro kosten.

Bildmaterial: Star Wars: Knights of the Old Republic, Aspyr Media, Nintendo