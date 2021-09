Sonntagsfrage: Eure Highlights aus der letzten Nintendo Direct?

Vor zwei Wochen präsentierte euch Sony ihre kommenden Highlights für PlayStation 4 und 5. Da dachte sich Nintendo sicherlich „das können wir auch“ und bescherte uns in dieser Woche mit einer mitternächtlichen Direct. Dort präsentierte man die Spiele für den Herbst und Winter sowie mit einem Blick auf das kommende Jahr.

So konnten sich bereits in den ersten Sekunden Fans von Monster Hunter Rise über die Ankündigung von Sunbreak freuen. Die Erweiterung soll im Sommer veröffentlicht werden und auf der bevorstehenden TGS sollen weitere Informationen folgen. Danach folgte eine Ankündigung nach der anderen: Kirby und das vergessene Land, Actraiser Renaissance, Star Wars: Knights of the Old Republic, uvm.

Zum Schluss folgten dann noch einmal die großen Überraschungen. Zum einen präsentierte Shigeru Miyamoto höchstpersönlich die Synchronsprecherrollen für den kommenden Mario Film. Chris Pratt wird dabei Mario seine Stimme leihen. Nach vielen Jahren präsentierte sich ebenfalls Bayonetta in einem haarigen Trailer und kündigte den dritten Teil für 2022 ein.

Wer nun sehnsüchtig auf die nächste Nintendo Direct wartet, muss dies nicht allzu lange tun. Im nächsten Monat gibt zum einen die finale Ankündigung des letzten Kämpfers in Super Smash Bros. Ultimate. Des Weiteren folgt eine Direct über das kommende Update in Animal Crossing: New Horizons, welches im November erscheint. Bis es jedoch so weit ist, könnt ihr gerne an unserer heutigen Sonntagsfrage teilnehmen (Mehrfachnennungen möglich).

