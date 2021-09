Rune Factory 5 erscheint in Europa am 25. März 2022

Bei der mitternächtlichen Nintendo Direct hatte auch Rune Factory 5 einen Auftritt. Nach der Verschiebung im Sommer haben wir nun den konkreten Veröffentlichungstermin für Europa. Das Landwirtschafts-Simulations-RPG soll demnach am 25. März für Nintendo Switch erscheinen. Rune Factory 5 erscheint physisch und digital und bietet außerdem deutsche Texte.

In Rune Factory 5 wählen SpielerInnen aus den Charakteren Alice oder Ares ihre Hauptfigur, mit der sie sich von der Ortschaft Rigbarth aus auf ein Abenteuer begeben. Die Mission lautet, als Ranger der friedensstiftenden Einheit SEED verlorene Erinnerungen zu bergen.

Dabei erkunden SpielerInnen Dungeons und besiegen Monster. In Rigbarth haben SpielerInnen die Möglichkeit, Felder zu bestellen und Beziehungen zu diversen Charakteren zu pflegen sowie Glück und Frieden in der Ortschaft zu finden. Dort könnt ihr auch viele saisonale Festivitäten erleben und aus zwölf Heiratskandidatinnen und -kandidaten auswählen. Dabei sind auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften möglich. Diese Option ist neu und wird in der japanischen Veröffentlichung noch nachgepatcht.

So führt uns Marvelous in Rune Factory 5 ein:

In der verschlafenen Grenzstadt Rigbarth passieren mysteriöse Dinge, die Einfluss auf die Runen nehmen, welche für das Gleichgewicht zwischen Menschen und Natur sorgen… Beschütze als der neueste Hüter der für den Friedenserhalt verantwortlichen Organisation SEED die Grenzstadt, indem du aufmüpfige Monster mit deinem offiziell von SEED ausgegebenen Zaubersiegel einfängst. Wenn du gerade nicht auf einer Mission bist, hilf den Bewohnern von Rigbarth beim Anbau von Feldfrüchten und bei Festivals und knüpfe Freundschaften, damit die Stadt wächst und gedeiht! Doch sobald sich das empfindliche Gleichgewicht des Friedens verschiebt, musst du dich beweisen. Brich gemeinsam mit deinen Freunden aus der Stadt zu einem großen Abenteuer auf, finde heraus, was dem Land zusetzt, und nutze die Macht in deinem Inneren, um den Absturz ins Chaos zu verhindern.

Der neue Trailer zu Rune Factory 5

Bildmaterial: Rune Factory 5, Marvelous, XSEED / Hakama