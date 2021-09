PlayStation Plus im Oktober mit Hell Let Loose und diesen weiteren Games

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im Oktober vorgestellt. Ihr dürft euch ab dem 5. Oktober auf diese Games in eurem Abo freuen:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Mit Hell Let Loose gibt es also wieder ein Spiel, das gleich zum Erscheinungstermin bei PlayStation Plus zur Verfügung steht. Es erscheint am selben Tag auch bei Xbox.

Noch bis zum 5. Oktober habt ihr die Gelegenheit, euch die September-Spiele HITMAN 2, Predator: Hunting Grounds und Overcooked! All You Can Eat zu sichern.

Bildmaterial: Hell Let Loose, Black Matter, Team17