PlatinumGames ist „sehr stolz“ auf Bayonetta 3 und „will es gerne zeigen“

Ja, die Geschichte um Bayonetta 3 ist schnell erzählt. Im Dezember 2017 wurde es angekündigt. Seitdem vertröstet man uns in regelmäßigen Abständen und versichert gleichermaßen, dass die Entwicklung gut verlaufe.

Heute folgt das nächste Kapitel dieser Story. VGC fragte Hideki Kamiya in dieser Woche ganz konkret, ob wir Bayonetta 3 noch vor Weihnachten sehen würden. Kamiya hatte zu Jahresbeginn eine Vorstellung in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Er reagierte zunächst zurückhaltend.

Kamiya erinnert an ein Interview, in dem er gesagt habe, dass wir Bayonetta 3 erst einmal vergessen sollten. „Ich muss diese Haltung beibehalten, denn es ist letztendlich nicht unsere Entscheidung, was dazu gesagt wird und wann es gesagt wird.“

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir tun“

Klingt, als hätte hier ein Publisher ein Wörtchen mitzureden. Studioleiter Atsushi Inaba beruhigt: „Es gibt keinen Grund zur Sorge. Macht euch keine Sorgen. Alles ist in Ordnung.“

„So sehr sich alle danach sehnen, es zu sehen. Auch wir warten wirklich sehr darauf, es euch zu zeigen“, ergänzt Kamiya. „Alle, die an dem Projekt arbeiten, sind natürlich sehr stolz auf das, was wir tun und möchten, dass jeder es sieht.“

„So sehr die Fans auch darauf warten, wir warten auf dem Tag, an dem wir es zeigen können. Wir möchten, dass ihr uns anfeuert, während wir die letzte Strecke laufen. Wir wollen es auch zeigen!“, so Kamiya.

Und das war’s für heute. Das war das neue Kapitel Bayonetta 3.

Bildmaterial: Nintendo, PlatinumGames